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  3. Рассказова Оксана Николаевна
Рассказова Оксана Николаевна
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Рассказова Оксана Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Адреналин
Доступна онлайн запись
пер. Краснознаменный, 12
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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