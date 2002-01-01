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Госпиталь для ветеранов войн
5.6
Рейтинг

Госпиталь для ветеранов войн

В клинике 199 врачей
Адреса
ул. Новожилова, 19
Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Приёмное отеделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Поликлиника госпиталя для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
1-й, 2-й этажи
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Регистратура
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Курсы лечения для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, по профилям заболеваний: терапевтическому, эндокринологическому, хирургическому, профпатологическому, гинекологическому, неврологическому.

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Врачи работающие в клинике
Шестунова Ирина Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестунова Ирина Егоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Рассказова Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рассказова Оксана Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
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Войтенко Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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2
отзыва

Войтенко Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 23 года / Врач второй категории
Терапевт
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Голодный Николай Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Голодный Николай Петрович

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Монастырская Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монастырская Елена Геннадьевна

Невролог (невропатолог), Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Куценко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куценко Елена Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Плоткин Дмитрий Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плоткин Дмитрий Львович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ткаченко Олег Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Ховалкина Марина Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
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4
отзыва

Ховалкина Марина Михайловна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
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Чулакова Ольга Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чулакова Ольга Андреевна

Эпидемиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Эпидемиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Кутенкова Людмила Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кутенкова Людмила Григорьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Милехина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милехина Людмила Михайловна

Терапевт
Стаж 41 год
Терапевт
Стаж 41 год
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Михайлюк Михаил Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлюк Михаил Валерьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Монид Инна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Инна Геннадьевна

Рентгенолаборант
Стаж 27 лет
Рентгенолаборант
Стаж 27 лет
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Монид Михаил Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Михаил Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж 4 года
УЗИ-специалист
Стаж 4 года
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Морозова Тамара Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Морозова Тамара Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
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Москвичева Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Москвичева Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Мацак Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мацак Виктория Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
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Муравская Алиса Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Муравская Алиса Борисовна

Хирург
Стаж 9 лет
Хирург
Стаж 9 лет
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Мыцких Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мыцких Евгения Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
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Невгод Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Невгод Светлана Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
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Заливако Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заливако Татьяна Николаевна

Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Нечепуренко Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нечепуренко Марина Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
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Никитина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
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Николаева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
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Николаева Надежда Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Надежда Павловна

Эндоскопист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Николенко Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Наталья Павловна

Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Гонохова Вера Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гонохова Вера Андреевна

Кардиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Родичева Феруза Рамзитдиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родичева Феруза Рамзитдиновна

Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Романова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 33 года
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Рубанова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рубанова Ирина Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж 30 лет
Врач ЛФК
Стаж 30 лет
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Румянцев Александр Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Румянцев Александр Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год
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Русских Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русских Ирина Петровна

Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Ряднова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ряднова Елена Владимировна

Лаборант
Стаж 18 лет
Лаборант
Стаж 18 лет
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Седнева Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Седнева Дарья Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
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Сафронова Жанна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронова Жанна Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
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Сафронова Любовь Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронова Любовь Леонидовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 44 года
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Сафронова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронова Татьяна Геннадьевна

Профпатолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Семенова Илиза Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Семенова Илиза Константиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 34 года
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Сергиенко Яна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергиенко Яна Викторовна

Лаборант
Стаж 7 лет
Лаборант
Стаж 7 лет
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Серебрянникова Елена Эрнестовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Серебрянникова Елена Эрнестовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 10 лет
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Серебрякова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серебрякова Марина Владимировна

Фельдшер
Стаж 41 год
Фельдшер
Стаж 41 год
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Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
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Синцова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синцова Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 9 лет
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Соловей Екатерина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловей Екатерина Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
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Степанюк Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Степанюк Ирина Александровна

Лаборант
Стаж 23 года
Лаборант
Стаж 23 года
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Теверовская Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Теверовская Ольга Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 46 лет
Дерматовенеролог
Стаж 46 лет
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Тищенко Алена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тищенко Алена Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 9 лет
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Токарева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токарева Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 26 лет
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Топчеева Вера Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Топчеева Вера Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 49 лет
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Трикоз Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трикоз Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
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Тузлукова Людмила Забихулловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тузлукова Людмила Забихулловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
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Угренинова Светлана Анфилогиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Угренинова Светлана Анфилогиевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
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Уланова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уланова Ольга Александровна

Рентгенолаборант
Стаж 30 лет
Рентгенолаборант
Стаж 30 лет
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Фалеева Галина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фалеева Галина Григорьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
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Федорова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорова Наталья Николаевна

Лаборант
Стаж 10 лет
Лаборант
Стаж 10 лет
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Филатов Виталий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филатов Виталий Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Хаитова Надежда Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хаитова Надежда Витальевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
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Хегай Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хегай Ирина Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 26 лет
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Худеев Дмитрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худеев Дмитрий Юрьевич

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Царан Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царан Светлана Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
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Цветкова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цветкова Марина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Червякова Любовь Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Червякова Любовь Васильевна

Эндоскопист
Стаж 40 лет
Эндоскопист
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Чернецова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Чернецова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж 20 лет
Терапевт
Стаж 20 лет
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Чернов Владислав Глебович
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Чернов Владислав Глебович

Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Чеховская Наталья Викторовна
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Чеховская Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
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Чикаловец Владимир Николаевич
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Чикаловец Владимир Николаевич

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
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Шандра Ольга Витальевна
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Шандра Ольга Витальевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 31 год
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 31 год
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Шелег Татьяна Валерьевна
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Шелег Татьяна Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Шенцов Андрей Александрович
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Шенцов Андрей Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Широкова Виктория Викторовна
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Широкова Виктория Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 14 лет
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Шишова Олеся Вадимовна
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Шишова Олеся Вадимовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 9 лет
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Щербатенко Татьяна Тарасовна
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Щербатенко Татьяна Тарасовна

Психотерапевт
Стаж 34 года / Врач второй категории
Психотерапевт
Стаж 34 года / Врач второй категории
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Щербина Елена Анатольевна
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Щербина Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Эльдарова Елена Витальевна
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Эльдарова Елена Витальевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 15 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 15 лет
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Юдина Ирина Вячеславовна
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Юдина Ирина Вячеславовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 17 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 17 лет
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Яворская Татьяна Никитична
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Яворская Татьяна Никитична

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Яковлева Юлия Александровна
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Яковлева Юлия Александровна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Стоматолог
Стаж 10 лет
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Норкина Татьяна Семеновна
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Норкина Татьяна Семеновна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 26 лет
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 26 лет
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Носовская Анна Юрьевна
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Носовская Анна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Александрова Галина Михайловна
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Александрова Галина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
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Овчинникова Любовь Михайловна
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Овчинникова Любовь Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
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Андреева Татьяна Матвеевна
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Андреева Татьяна Матвеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
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Оноприенко Ирина Валентиновна
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Оноприенко Ирина Валентиновна

Хирург
Стаж 23 года
Хирург
Стаж 23 года
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Астафьева Валентина Юрьевна
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Астафьева Валентина Юрьевна

Лаборант
Стаж 44 года
Лаборант
Стаж 44 года
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Оскарева Анна Александровна
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Оскарева Анна Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
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Асеева Ирина Владимировна
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Асеева Ирина Владимировна

Лаборант
Стаж 19 лет
Лаборант
Стаж 19 лет
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Папаримова Ольга Валентиновна
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Папаримова Ольга Валентиновна

Терапевт
Стаж 23 года
Терапевт
Стаж 23 года
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Ахмадьянов Константин Юрьевич
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Ахмадьянов Константин Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Перминова Лариса Викторовна
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Перминова Лариса Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
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Аюшеева Юлия Васильевна
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Аюшеева Юлия Васильевна

Терапевт
Стаж 22 года
Терапевт
Стаж 22 года
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Петрова Людмила Владимировна
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Петрова Людмила Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
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Бабелло Юлия Васильевна
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Бабелло Юлия Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 23 года
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 23 года
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Пилипенко Елена Сергеевна
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Пилипенко Елена Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
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Багненко Тамара Константиновна
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Багненко Тамара Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 48 лет
Дерматовенеролог
Стаж 48 лет
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Плоткин Димитрий Львович
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Плоткин Димитрий Львович

Зав. отделением
Стаж 33 года
Зав. отделением
Стаж 33 года
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Бакалова Елена Геннадьевна
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Бакалова Елена Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 16 лет
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Подгайная Мария Аркадьевна
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Подгайная Мария Аркадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Баковикова Ольга Викторовна
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Баковикова Ольга Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
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Похлебаева Ольга Федоровна
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Похлебаева Ольга Федоровна

Зав. отделением
Стаж 37 лет
Зав. отделением
Стаж 37 лет
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Баландина Валентина Александровна
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Баландина Валентина Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
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Притуляк Татьяна Анатольевна
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Притуляк Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Баранов Виталий Витальевич
6.0
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Баранов Виталий Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Баранова Лилия Александровна
6.0
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Баранова Лилия Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
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Баранова Татьяна Дмитриевна
6.0
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Баранова Татьяна Дмитриевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
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Басова Ирина Юрьевна
6.0
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Басова Ирина Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
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Беляева Наталья Анатольевна
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Беляева Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
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Боженова Татьяна Николаевна
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Боженова Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет
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Бокарева Галина Васильевна
6.0
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Бокарева Галина Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
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Бочкарева Ольга Вячеславовна
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Бочкарева Ольга Вячеславовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
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Брюшкова Ольга Александровна
6.0
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Брюшкова Ольга Александровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 15 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 15 лет
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Винокур Наталья Давыдовна
6.0
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Винокур Наталья Давыдовна

Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Витюк Ирина Григорьевна
6.0
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Витюк Ирина Григорьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
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Власова Светлана Аркадьевна
6.0
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Власова Светлана Аркадьевна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Вождаев Марат Владимирович
6.0
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Вождаев Марат Владимирович

Невролог (невропатолог)
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Волощак Марина Александровна
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Волощак Марина Александровна

Лаборант
Стаж 6 лет
Лаборант
Стаж 6 лет
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Гажа Татьяна Павловна
6.0
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Гажа Татьяна Павловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
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Гамзина Елена Михайловна
6.0
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Гамзина Елена Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 29 лет
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Герасимова Вера Андреевна
6.0
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Герасимова Вера Андреевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
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Герасимова Ольга Викторовна
6.0
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Герасимова Ольга Викторовна

Ревматолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Гончаренко Галина Федоровна
6.0
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Гончаренко Галина Федоровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Гончарова Екатерина Валерьевна
6.0
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Гончарова Екатерина Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
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Гусева Ольга Николаевна
6.0
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Гусева Ольга Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
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Данилина Наталья Евгеньевна
6.0
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Данилина Наталья Евгеньевна

Клинический фармаколог
Стаж 36 лет
Клинический фармаколог
Стаж 36 лет
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Дворянинова Любовь Николаевна
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Дворянинова Любовь Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж 47 лет
Рентгенолаборант
Стаж 47 лет
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Демидов Дмитрий Валерьевич
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Демидов Дмитрий Валерьевич

Эпидемиолог
Стаж 15 лет
Эпидемиолог
Стаж 15 лет
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Денисенко Юлия Викторовна
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Денисенко Юлия Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 7 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 7 лет
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Джаманшалова Анастасия Александровна
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Джаманшалова Анастасия Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
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Дорофеева Нина Кирилловна
6.0
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Дорофеева Нина Кирилловна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет
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Дранчук Вера Майоровна
6.0
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Рейтинг
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Дранчук Вера Майоровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет
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Ежова Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
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Ежова Анастасия Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (брат)
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Еманакова Татьяна Владимировна
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Еманакова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
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Пупченко Любовь Константиновна
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Пупченко Любовь Константиновна

Физиотерапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
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Жилач Татьяна Викторовна
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Жилач Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат)
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Пьянкова Анастасия Владимировна
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Пьянкова Анастасия Владимировна

Стоматолог
Стаж 14 лет
Стоматолог
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Жуйкова Ирина Викторовна
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Жуйкова Ирина Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года
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Ракитова Анастасия Витальевна
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Ракитова Анастасия Витальевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Жукова Екатерина Васильевна
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Жукова Екатерина Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Загоруева Любовь Васильевна
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Загоруева Любовь Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 50 лет
Медицинская сестра (брат)
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Захарова Ольга Сергеевна
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Захарова Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
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Зыкова Мария Николаевна
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Зыкова Мария Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
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Зырянова Людмила Николаевна
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Зырянова Людмила Николаевна

Фельдшер
Стаж 29 лет
Фельдшер
Стаж 29 лет
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Иванова Нина Дмитриевна
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Иванова Нина Дмитриевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
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Иванова Юлия Леонидовна
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Иванова Юлия Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
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Казанцева Ольга Владимировна
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Казанцева Ольга Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Карпенко Любовь Алексеевна
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Карпенко Любовь Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
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Кириллова Татьяна Александровна
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Кириллова Татьяна Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
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Клёцкина Аэлика Николаевна
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Клёцкина Аэлика Николаевна

Эндокринолог
Стаж 20 лет
Эндокринолог
Стаж 20 лет
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Климова Татьяна Федоровна
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Климова Татьяна Федоровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
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Ковалева Наталья Васильевна
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Ковалева Наталья Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
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Якименко Татьяна Евгеньевна
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Якименко Татьяна Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет
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Ковжун Ольга Владимировна
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Ковжун Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
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Амельченко Александр Александрович
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Амельченко Александр Александрович

Уролог
Стаж 10 лет
Уролог
Стаж 10 лет
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Кожура Вера Егоровна
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Кожура Вера Егоровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
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Ходакова Сталина Игнатьевна
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Ходакова Сталина Игнатьевна

Рентгенолог
Стаж 42 года
Рентгенолог
Стаж 42 года
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Козлова Евгения Юрьевна
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Козлова Евгения Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
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Кривда Наталья Петровна
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Кривда Наталья Петровна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Марченко Ирина Михайловна
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Марченко Ирина Михайловна

Профпатолог
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Профпатолог
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Комова Ольга Анатольевна
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Комова Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
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Шаго Ольга Николаевна
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Шаго Ольга Николаевна

Гериатр
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Гериатр
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Кондрашева Галина Сергеевна
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Кондрашева Галина Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
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Коренова Анастасия Александровна
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Коренова Анастасия Александровна

Лаборант
Стаж 11 лет
Лаборант
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Коренькова Ирина Сергеевна
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Коренькова Ирина Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
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Корнеева Татьяна Геннадьевна
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Корнеева Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
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Корчемкина Елена Михайловна
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Корчемкина Елена Михайловна

Лаборант
Стаж 21 год
Лаборант
Стаж 21 год
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Костяева Галина Евгеньевна
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Костяева Галина Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
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Котякова Лариса Александровна
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Котякова Лариса Александровна

Инфекционист
Стаж 25 лет
Инфекционист
Стаж 25 лет
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Кругляк Татьяна Анатольевна
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Кругляк Татьяна Анатольевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
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Красильникова Ольга Сергеевна
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Красильникова Ольга Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Кривоногова Татьяна Михайловна
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Кривоногова Татьяна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Круковская Елена Анатольевна
6.0
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Круковская Елена Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Кугаевская Елена Витальевна
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Кугаевская Елена Витальевна

Терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Кудинова Татьяна Ивановна
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Кудинова Татьяна Ивановна

Зав. отделением
Стаж 37 лет
Зав. отделением
Стаж 37 лет
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Кузнецов Константин Николаевич
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Кузнецов Константин Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Кузнецова Елена Николаевна
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Кузнецова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
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Кузнецова Светлана Владимировна
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Кузнецова Светлана Владимировна

Профпатолог
Стаж 34 года / Врач первой категории
Профпатолог
Стаж 34 года / Врач первой категории
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Кузнецова Татьяна Васильевна
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Кузнецова Татьяна Васильевна

Терапевт
Стаж 27 лет
Терапевт
Стаж 27 лет
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Кулаева Оксана Владимировна
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Кулаева Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
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Кульков Леонид Леонидович
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Кульков Леонид Леонидович

Психиатр
Стаж 40 лет
Психиатр
Стаж 40 лет
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Лахненко Галина Валентиновна
6.0
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Лахненко Галина Валентиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
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Лебедева Галина Николаевна
6.0
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Лебедева Галина Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
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Литвиненко Наталья Валерьевна
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Литвиненко Наталья Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 22 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 22 года
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Литвиненко Нина Петровна
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Литвиненко Нина Петровна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Лушникова Татьяна Сергеевна
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Лушникова Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
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Ляшко Любовь Александровна
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Ляшко Любовь Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет
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Макаркина Александра Ивановна
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Макаркина Александра Ивановна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
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Малышева Ксения Ивановна
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Малышева Ксения Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 8 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 8 лет
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Мамонов Андрей Владимирович
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Мамонов Андрей Владимирович

Профпатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Мамонова Ирина Вячеславовна
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Мамонова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Манеева Галина Алексеевна
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Манеева Галина Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
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Маркевич Елена Владимировна
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Маркевич Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
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Мартыненко Елена Викторовна
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Мартыненко Елена Викторовна

Бактериолог
Стаж 16 лет
Бактериолог
Стаж 16 лет
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Маслова Ирина Анатольевна
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Маслова Ирина Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
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Маслова Ирина Михайловна
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Маслова Ирина Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Матвейчук Яна Владимировна
6.0
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Матвейчук Яна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
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Медведев Сергей Васильевич
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Медведев Сергей Васильевич

Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Меткалова Мария Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Меткалова Мария Михайловна

Профпатолог
Стаж 19 лет
Профпатолог
Стаж 19 лет
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Грязнова Ирина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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Грязнова Ирина Ивановна

Стоматолог
Стаж 46 лет
Стоматолог
Стаж 46 лет
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Колесникова Людмила Иосифовна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
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2
отзыва

Колесникова Людмила Иосифовна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
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