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Герасимова Ольга Викторовна
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0
Герасимова Ольга Викторовна
Ревматолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
0 отзывов
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