Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Монид Михаил Валерьевич
6.0
0
Монид Михаил Валерьевич
УЗИ-специалист
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кузьменко
Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Главный врач
6.9
1
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
7.2
5
Записаться
Наумкина
Анна Николаевна
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...