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Виноградова Елена Викторовна
7.3
8
Виноградова Елена Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
8 отзывов
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