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Москвичева Юлия Алексеевна
6.0
0
Москвичева Юлия Алексеевна
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
0 отзывов
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