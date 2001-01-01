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Родина Елена Эдуардовна
6.3
1
Родина Елена Эдуардовна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
1 отзыв
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