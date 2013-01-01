Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Родионова Алла Васильевна
6.3
1
Родионова Алла Васильевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", Российская медицинская академия Последипломного Образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Плишко
Анна Мстиславовна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Невзоров
Александр Владимирович
Инфекционист
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Григорян
Ламара Артуриксовна
Педиатр
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...