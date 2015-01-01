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  3. Савченко Дарья Александровна
Савченко Дарья Александровна
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Савченко Дарья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2015 г.
  • Усовершенствование "Профпатология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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