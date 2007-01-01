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Савина Инна Игоревна
6.0
0
Савина Инна Игоревна
Лаборант
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский технолог, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
ул. Бородинская, 46/50
0 отзывов
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