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Юнилаб
6.6
Рейтинг

Юнилаб

В клинике 22 врача
Адреса
ул. Бородинская, 46/50
БЦ "Димир", 1-й этаж
c 8:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 8 минут
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 12:00. Сейчас закрыто
Прием врача-консультанта
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Отделение функциональной диагностики (УЗИ)
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 224 24 29, Отделение функциональной диагностики (УЗИ)
  • +7 (908) 995 01 40, Отделение функциональной диагностики (УЗИ)
ул. Крыгина, 17
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Прапорщика Комарова, 13
1-й этаж
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 13:30. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Турсин Александр Сергеевич
9.7
Рейтинг
Рейтинг
9.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Телегина Марина Игоревна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Телегина Марина Игоревна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Симонова Татьяна Юрьевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пугачёва Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пугачёва Нина Михайловна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Ветохина Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ветохина Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колганова Ирина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колганова Ирина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Литвина Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвина Виктория Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Муханова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муханова Людмила Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Сударова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сударова Ольга Борисовна

Врач-консультант
Стаж не указан
Врач-консультант
Стаж не указан
Шевченко Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Анна Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Голодная Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голодная Елена Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Шарапенко Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарапенко Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Светлана Гайсаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Светлана Гайсаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Вергилес Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вергилес Юлия Анатольевна

Лаборант
Стаж 19 лет
Лаборант
Стаж 19 лет
Зейналова Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зейналова Наталья Алексеевна

Лаборант
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Лаборант
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Ленда Инга Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ленда Инга Вадимовна

Лаборант
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Новоселова Екатерина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новоселова Екатерина Константиновна

Лаборант
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Панкратова Мария Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкратова Мария Геннадьевна

Лаборант
Стаж 11 лет
Лаборант
Стаж 11 лет
Русакович Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русакович Ольга Николаевна

Лаборант
Стаж 23 года
Лаборант
Стаж 23 года
Савина Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Инна Игоревна

Лаборант
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Лаборант
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Шевцова Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевцова Елена Павловна

Лаборант
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 21 год / Врач высшей категории

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