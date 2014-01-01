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Савушкина Елена Борисовна
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Савушкина Елена Борисовна
УЗИ-специалист
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Усовершенствование по специальности "Кардиология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 57
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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