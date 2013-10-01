Сайко Юлия Викторовна
Стаж 17 лет / Доктор медицинских наук
Сфера интересов: вертеброневрология, нейростоматология, эпилептология, нейродегенеративные заболевания, рассеянный склероз, деменция, тревожно-депрессивные состояния, сосудистая патология головного мозга.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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