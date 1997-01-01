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Семенов Александр Викторович
6.3
1
Семенов Александр Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДГМУ, врач-стоматолог, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности стоматолог-ортодонт, ВГМУ, 2001 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
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Стоматолог-ортодонт
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1 отзыв
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