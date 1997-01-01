Семухина Оксана Владимировна
Стаж 22 года
Ведущий специалист по ведению женщин с гормональными нарушениями, проблемами пре- и менопаузы, нарушениями менструального цикла, лечение патологии шейки матки. Постоянно принимает участие в Российских и международных научно-практических конференциях. Давала интервью в печатные издания по вопросам гормональной терапии у женщин в возрасте менопаузы. Была соавтором статей посвященных влиянию ВПЧ инфекции на слизистую шейки матки
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Адреса и стоимость приёма
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
4500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
3500 р
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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