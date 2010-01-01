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  3. Гавриленко Анастасия Владимировна
Гавриленко Анастасия Владимировна
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Гавриленко Анастасия Владимировна

Массажист, Врач функциональной диагностики
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, Адаптивная физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, квалификация "Медицинская сестра", 2012 - 2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Программа профессиональной переподготовки по специальности "Медицинский массаж", КГБПОУ "ВБМК", 2016 г.
  • Свидетельство РАНМ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Альтус", 2010 - 2016 гг.
  • Частная практика
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Адреса и стоимость приёма
Магия рук
Владивосток, ул. Бородинская, 30
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
24 отзыва

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