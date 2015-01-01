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Шаломова Галина Михайловна
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Шаломова Галина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • к
Курсы повышения квалификации
  • Курсы Красного Креста 2-г, 1966 г.
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
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