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Шамаханова Наталья Сергеевна
6.6
2
Шамаханова Наталья Сергеевна
Педиатр
Стаж 20 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
2014г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Базовое образование
2016г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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