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Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
0
Шаповалов Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
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