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  3. Шаробурова Ольга Игнатьевна
Шаробурова Ольга Игнатьевна
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Шаробурова Ольга Игнатьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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