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Шендриков Юрий Михайлович
6.0
0
Шендриков Юрий Михайлович
Онколог
,
Хирург
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
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