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Усов Виктор Васильевич
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Усов Виктор Васильевич
Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области хирургии, колопроктологии, флебологии, хирургической инфекции, термической травмы
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Неотложная хирургия органов брюшной полости», Институт СМП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, 2004 г.
«Современные вопросы хирургической инфекции», Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 2008 г.
«Лечение термической травмы и ее последствий», Нижегородский НИИТО, 2011 г.
«Новые технологии в колоректальной и абдоминальной хирургии», Международный тренинг-центр (Шанхай, КНР), 2011 г.
«Новые технологии в хирургии печени и желчевыводящих путей», Университет Джунтендо, Токио, Япония, 2013 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
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