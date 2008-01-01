Шейкин Игорь Аликович
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Снятие острых болевых синдромов в позвоночно-двигательном сегменте, восстановление дисфункции суставов, снятие мышечных спазмов и ограничений движений в суставах
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Адреса и стоимость приёма
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
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