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  3. Сидоров Глеб Аркадьевич
Сидоров Глеб Аркадьевич
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Сидоров Глеб Аркадьевич

Ортопед, Уролог, Хирург
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 2000 г. окончания
  • Клиническая интернатура «детская хирургия», ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Избранные вопросы неотложной помощи», ВГМУ, 2002 г.
  • ТУ «Неотложная помощь на догоспитальном этапе» ТЦМК, 2003 г.
  • ТУ «Избранные вопросы детской урологии и андрологии», ВГМУ, 2004 г.
Еще 19
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации детских хирургов России
  • Член ассоциации эндоскопических хирургов России
  • Член Приморской ассоциации врачей
Опыт работы
  • Хирург, уролог, ГБУЗ «ККЦСВМП (материнства и детства)», 2001 г.
  • Хирург общего профиля, МУЗ Поликлиника № 3", 2010 г.
  • Уролог-андролог детский, МУЗ «Детская поликлиника № 2», 2010 г.
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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
9 отзывов

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