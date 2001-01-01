Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сидоров Глеб Аркадьевич
8.7
9
Сидоров Глеб Аркадьевич
Ортопед
,
Уролог
,
Хирург
Стаж 20 лет
Консультация, обследование, назначение сложных схем лечения, операции, манипуляции, перевязки, выезд на дом.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Клиническая интернатура «детская хирургия», ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Избранные вопросы неотложной помощи», ВГМУ, 2002 г.
ТУ «Неотложная помощь на догоспитальном этапе» ТЦМК, 2003 г.
ТУ «Избранные вопросы детской урологии и андрологии», ВГМУ, 2004 г.
СЦ «Детская хирургия», ВГМУ, 2005 г.
ПП «Детская урология-андрология», ВГМУ, 2005 г.
ТУ «Вопросы хирургии, травматологии и ортопедии детского возраста» ИГИУВ, Иркутск, 2006 г.
ТУ «Эндовидеохирургия у детей», ИГИУВ, Иркутск, 2006 г.
ТУ «Избранные вопросы детской онкологии», ВГМУ, 2007 г.
ТУ «Лапароскопическая хирургия» СПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт Петербург, 2007 г.
ПП «Хирургия» ВГМУ, 2008 г.
ТУ «Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии детского возраста», ММА им. И.М. Сеченова, Москва, 2009 г.
ТУ «Высокотехнологичные эндохирургические операции» КГМА, Казань, 2009 г.
ТУ «Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии», ММА Москва, 2009 г.
ТУ «Профпатология у рабочих основных отраслей промышленности», ВГМУ, 2010
СЦ « Детская урология и андрология», ВГМУ, 2011
ОУ «Детская хирургия», ВГМУ, 2011
ТУ «Эндоскопические технологии в детской урологии-андрологии», ВГМУ, 2014
СЦ «Хирургия», ТГМУ, 2014
ТУ «Профпатология у рабочих основных отраслей промышленности», ХГМУ, 2016
СЦ «Детская хирургия», ТГМУ, 2016
СЦ «Детская урология-андрология», МАПО, 2020
СЦ «Хирургия», МАПО, 2020
Еще 19
Участие в ассоциациях
Член ассоциации детских хирургов России
Член ассоциации эндоскопических хирургов России
Член Приморской ассоциации врачей
Опыт работы
Хирург, уролог, ГБУЗ «ККЦСВМП (материнства и детства)», 2001 г.
Хирург общего профиля, МУЗ Поликлиника № 3", 2010 г.
Уролог-андролог детский, МУЗ «Детская поликлиника № 2», 2010 г.
Хирург, уролог, Медицинский центр «George», 2011 г.
Врач-эксперт, ФКУ «ГБ МСЭ по Прим. краю», 2018
Хирург, травматолог, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», 2019
Хирург, КГБУЗ «Партизанская ГБ», 2020
Еще 4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
9 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дмитриев
Михаил Олегович
Хирург
7.2
4
Записаться
Гроссман
Станислав Сергеевич
Маммолог
,
Онколог
,
Пластический хирург
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
8.8
5
Записаться
Стужин
Сергей Александрович
Хирург
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...