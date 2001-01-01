Сидоров Глеб Аркадьевич

ТУ «Избранные вопросы неотложной помощи», ВГМУ, 2002 г.

ТУ «Неотложная помощь на догоспитальном этапе» ТЦМК, 2003 г.

ТУ «Избранные вопросы детской урологии и андрологии», ВГМУ, 2004 г.