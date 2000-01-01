Гроссман Станислав Сергеевич

ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1995 г. окончания
Клиническая ординатура на кафедре госпитальной хирургии, ВГМУ, 1995-1997 гг.
Курсы повышения квалификации
Первичная переподготовка по специальности Колопроктология, 1997 г.
Специализация по реконструктивной и восстановительной хирургии, г. Казань, 2000 г.
Первичная переподготовка по специальности Онкология, 2010 - 2011 гг.
Тренинг-курс «Лапароскопическая колопроктология» на базе кафедры «Колопроктологии и эндоскопической хирургии» ФППО Первого Московского Государственного Университета им И. М. Сеченова, 2014 г.
V международный обучающий курс по пластической хирургии ICTPS, г. Санкт-Петербург, 2015 г.
Мастер-класс профессора Акселя Марио Феллера, «Достижения в эстетической хирургии молочных желез. Эстетическая коррекция молочных желез – Live Surgery». Институт пластической хирургии и косметологии, Германия, 2016 г.
Мастер-класс «Амбулаторная колопроктология» на базе кафедры МПФ ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Университет им. И. М. Сеченова, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
Член Российского общества хирургов
Член Российского общества эндоскопических хирургов
Участие в работе Седьмой Российской школы колопроктологии на тему: «Новые технологии в лечении воспалительных заболеваний толстой кишки, синдрома обструктивной дефекации и рака прямой кишки», г. Москва, 2013 г.
Участие в научной конференции, посвященной современным технологиям в колоректальной хирургии, г. Сингапур, 2013 г.
Мастер-класс по ультразвуковой диагностике патологии малого таза, г. Сингапур, 2013 г.
Участие в научной конференции в РОНЦ имени Н. Н. Блохина «Лапароскопические и трансанальные миниинвазивные технологии в лечении больных раком прямой кишки» в г. Москва, 2014 г.
Участие в работе Восьмой международной конференции "Российская школа колоректальной хирургии". Тема конференции: «Сложные вопросы колоректальной хирургии», 2014 г.
Принят в Общество хирургов-колопроктологов и гастроэнтерологов, 2014 г.
Участие в работе Международного объединенного конгресса Ассоциации колопроктологов России и Первого ESCP/ECCO регионального мастер-класса, 2015 г.
Участие в обучающем семинаре «Эндоскопия – открывая новые горизонты», ФГБОУ ВО ТГМУ, 2016 г.
Участие в международной конференции «Продвинутая эстетическая хирургия груди и тела», г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Участие в Первом съезде хирургов ДВФО, г. Владивосток, 2017 г.
Участие в 10-й Юбилейной Международной конференции РШКХ, г. Москва, 2017 г.
Участие во II Конференции по проблемам реконструктивной и эстетической хирургии у больных раком молочной железы, г. Москва, 2017 г.
Участие в Симпозиуме по эстетической хирургии, г. Чикаго, 2017 г.
«Актуальные вопросы колопроктологии», ТГМУ, г. Владивосток, 2018 г.
Участие в III Конференции по проблемам реконструктивной и эстетической хирургии у больных раком молочной железы, г. Москва, 2018 г.
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Опыт работы
Врач-хирург эндоскопического отделения Медсанчасти работников строительной отрасли края, 2000 г.
Врач-хирург отдела амбулаторной хирургии Приморского краевого диагностического центра, 2000 - 2007 гг.
Заведующий отделением амбулаторной хирургии с операционным блоком и эндоскопических методов исследования Приморского краевого диагностического центра, 2007 - 2010 гг.
Врач-хирург, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», с 2012 г. по настоящее время
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