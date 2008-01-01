Син Денис Именович

Курс обучения по теме «Хирургический этап дентальной имплантации», г. Владивосток, 2007 г.

Курс обучения по теме «Дентальная имплантация. Хирургические аспекты», г. Москва, 2008 г.

ПП по программе ПП «Стоматология хирургическая», ВГМУ, г. Владивосток, 2010 г.