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Син Денис Именович
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Син Денис Именович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, по специальности «Стоматология общей практики», 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс обучения по теме «Хирургический этап дентальной имплантации», г. Владивосток, 2007 г.
  • Курс обучения по теме «Дентальная имплантация. Хирургические аспекты», г. Москва, 2008 г.
  • ПП по программе ПП «Стоматология хирургическая», ВГМУ, г. Владивосток, 2010 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, ООО «Прайд», с 2008 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог-хирург, ООО «Стоматология», с 2009 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Прайд
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
2 отзыва

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