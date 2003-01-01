  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Гелиодент
Гелиодент
4.9
Рейтинг

Гелиодент

В клинике 9 врачей
Записаться на приём
Адреса
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
2-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 32 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Коновалов Александр Евгеньевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коновалов Александр Евгеньевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Син Денис Именович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Син Денис Именович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Дында Константин Викторович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дында Константин Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Шломин Дмитрий Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шломин Дмитрий Петрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Сушков Владислав Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Лебедев Максим Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедев Максим Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Воронцова Маргарита Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Маргарита Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Ходыкина Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходыкина Дарья Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова (Калаганская) Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова (Калаганская) Полина Александровна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 343 врача
    5.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники