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Ким Евгений Эльлямович
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Ким Евгений Эльлямович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
ул. Адмирала Фокина, 1А
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