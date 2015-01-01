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  3. Ситникова Евгения Юрьевна
Ситникова Евгения Юрьевна
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Ситникова Евгения Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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