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Славин Алексей Геннадьевич
6.3
4
Славин Алексей Геннадьевич
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва
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