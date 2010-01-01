Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Соловьева Виолетта Витальевна
6.0
0
Соловьева Виолетта Витальевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пятых
Юлия Станиславовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
1
Записаться
Рязанцева
Оксана Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Шубина
Наталья Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортодонт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...