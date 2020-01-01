  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
7.4
Рейтинг

Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2

Государственная
В клинике 15 врачей
Адреса
Детское отделение
ул. Борисенко, 31
1-й этаж
c 8:00 до 13:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Хирургический кабинет
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
1-й этаж
c 7:30 до 13:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бурдун Ирина Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурдун Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Азизова Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Сутулова Ксения Андреевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сутулова Ксения Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыш Наталья Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартыш Наталья Вячеславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брандт Виктория Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брандт Виктория Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барабаш Анна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Барабаш Анна Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глебова Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глебова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Соловьева Виолетта Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Виолетта Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костина Тамара Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костина Тамара Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милюкова Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милюкова Ирина Павловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Худич Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худич Евгения Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Андрейченко Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрейченко Марина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гудимова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гудимова Анна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дяк Светлана Вячеславовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дяк Светлана Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
Все клиники