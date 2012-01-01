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  3. Степанченко Галина Ивановна
Степанченко Галина Ивановна
6.0
0

Степанченко Галина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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