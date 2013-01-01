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Суслова Людмила Михайловна
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Суслова Людмила Михайловна
Эндокринолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Пульмонология", 2013 г.
Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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