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Стужина Инесса Львовна
6.3
2

Стужина Инесса Львовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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