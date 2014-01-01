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Стужина Инесса Львовна
6.3
2
Стужина Инесса Львовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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