Тургенев Денис Викторович
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Врач-офтальмолог операционного отделения. Специалист в области: витреоретинальной хирургии (отслойки сетчатки, макулярных разрывов сетчатки, тракционных витреомакулярных синдромов, диабетической ретинопатии, патологии стекловидного тела и др.); катарактальной хирургии любой степени сложности (хирургия катаракты с подвывихом хрусталика 2-3 степени через разрез 2,2 мм, в том числе люксированных в витреальную полость хрусталиков, имплантация монофокальных, мультифокальных, торических, мультифокальных-торических, зрачковых моделей ИОЛ); непроникающие и проникающие антиглаукомные операции; лазерной хирургии переднего и заднего отрезка глаза. Имеет ряд рационализаторских предложений, заявку на патент Российской Федерации. Проведено более 9000 операций.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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