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  3. Угай Наталья Андреевна
Угай Наталья Андреевна
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Угай Наталья Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
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