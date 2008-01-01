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Новое зрение
5.5
Рейтинг

Новое зрение

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 51В
1-й этаж
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
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Информация

Офтальмологическая клиника широкого профиля.

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Врачи работающие в клинике
Карзов Александр Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Карзов Александр Николаевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Купчина Екатерина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Купчина Екатерина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зудина Анна Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зудина Анна Алексеевна

Хирург-офтальмолог
Стаж 8 лет
Хирург-офтальмолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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