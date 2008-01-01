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Новое зрение
В клинике 3 врача
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Информация
Офтальмологическая клиника широкого профиля.
Медицинский Центр "Новое зрение" оперирует катаракту и глаукому, лечит лазером.
ООО "Медицинский Центр "Новое зрение".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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