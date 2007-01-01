Вахрушев Николай Александрович
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Работает врачом травматологом-ортопедом в стационаре. Основные направления деятельности отделения: эндопротезирование крупных суставов, преимущественно нижних конечностей, реконструктивные операции при травмах опорно-двигательного аппарата и их последствиях, хирургия стопы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 231В кор. 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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