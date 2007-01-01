Великий Дмитрий Сергеевич
Написал 2 научные работы.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ул. Овчинникова, 10
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 100-летия Владивостока, 36Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Черемуховая, 22
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ул. Постышева, 43
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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