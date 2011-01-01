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Власенко Хатима Фареевна
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Власенко Хатима Фареевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 1А
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