  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вольская Марина Федоровна
Вольская Марина Федоровна
6.0
0

Вольская Марина Федоровна

Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи