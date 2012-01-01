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Воронова Наталья Романовна
6.0
0
Воронова Наталья Романовна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия. Общее усовершенствование", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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