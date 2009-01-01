Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Выхрестюк Антонина Валерьевна
6.3
2
Выхрестюк Антонина Валерьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
ВГМУ, Акушерство и гинекология, 2009-2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
Акушер-гинеколог, Женская консультация ГРД №4, 2012 - 2018 гг.
Акушер-гинеколог, Korea Medcenter, 2012 - 2018 гг.
Акушер-гинеколог, МЦ Асклепий, с 2018 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Анисимов
Петр Владимирович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
7.8
11
Записаться
Карлаш
Людмила Ивановна
Акушер-гинеколог
6.3
1
Записаться
Пузина
Ольга Константиновна
Акушер-гинеколог
8.2
18
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...