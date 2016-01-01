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Якимович Эдвард Робертович
7.1
7

Якимович Эдвард Робертович

Лор (оториноларинголог)
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Эндоскопическая риносинусохирургия", г.Казань, 2016 г.
  • Курс "Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
7 отзывов

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