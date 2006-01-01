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  3. Здоровцева Елена Сергеевна
Здоровцева Елена Сергеевна
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Здоровцева Елена Сергеевна

Гематолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Гематологиия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
0 отзывов

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