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Зянтерикова Наталья Викторовна
6.0
0
Зянтерикова Наталья Викторовна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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