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Детский Психотерапевт во Владивостоке

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  • Б
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  • Д
    • Дерматовенеролог
    • Дерматолог
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  • З
    • Зав. бактериологической лабораторией
    • Зав. клинико-диагностической лабораторией
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    • Зубной техник
  • И
    • Иммунолог
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  • К
    • Кардиолог
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    • Косметолог (дерматолог-косметолог)
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  • Л
    • Лаборант
    • Логопед
    • Логопед-дефектолог
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  • М
    • Маммолог
    • Мануальный терапевт
    • Массажист
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  • Н
    • Нарколог
    • Невролог (невропатолог)
    • Нейрофизиолог
    • Нейрохирург
    • Неонатолог
    • Нефролог
  • О
    • Окулист (офтальмолог)
    • Онкодерматолог
    • Онколог
    • Онколог-маммолог
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  • П
    • Педиатр
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    • Рентгенолог
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  • С
    • Сексолог
    • Сердечно-сосудистый хирург
    • Сосудистый хирург (ангиохирург)
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    • Стоматолог-ортопед
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    • Стоматолог-хирург
    • Стоматолог-эндодонт
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    • Терапевт
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  • Ч
    • Челюстно-лицевой хирург
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Волгина Татьяна Львововна
7.6
1

Волгина Татьяна Львововна
Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Киселева Людмила Григорьевна
6.0
0

Киселева Людмила Григорьевна
Психолог, Психотерапевт
Стаж 33 года
Принимает детей
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Пархута Татьяна Анатольевна
8.0
25

Пархута Татьяна Анатольевна
Психиатр, Психотерапевт, Главный врач
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Алексеева Елена Владимировна
7.0
18

Алексеева Елена Владимировна
Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Клименков Александр Юрьевич
6.0
1

Клименков Александр Юрьевич
Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Ерёмин Евгений Станилавович
6.0
0

Ерёмин Евгений Станилавович
Психиатр, Психотерапевт
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Исаева Татьяна Сергеевна
6.5
4

Исаева Татьяна Сергеевна
Психотерапевт
Стаж 23 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Горохова Анастасия Витальевна
6.3
1

Горохова Анастасия Витальевна
Психотерапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Яворская Марина Владимировна
6.0
0

Яворская Марина Владимировна
Педиатр, Психотерапевт
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Герец Елена Викторовна
6.0
0

Герец Елена Викторовна
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Принимает детей
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