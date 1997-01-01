Поиск по запросу "Секции Подготовка к ЕГЭ" Всего (14)
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 13 Тел: +7 (904) 629-30-65
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Цена: 2500 - 4000
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 750
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: 2000 - 4000
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 13 Тел: +7 (950) 294-97-74
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Цена: От 700
Возраст: 16 - 17 лет
Отзывов: 0