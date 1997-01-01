Поиск по запросу "Секции Рукоделие: Роспись по шелку" Всего (1)

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Роспись по шелку
Поиск по запросу "Секции Рукоделие: Роспись по шелку"
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Шитьё
Студия «БАТИК» в детском клубе им. Комарова
Рукоделие
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 50
Тел: +7 (423) 246-46-97
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Рейтинг:
6.0
Цена:
Бесплатно
Возраст:
6 - 17 лет
Отзывов:
0